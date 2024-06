Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrsüberwachung im Baustellenbereich

Stade (ots)

Am Mittwochmorgen führten Beamte der Polizei Stade Verkehrskontrollen im Bereich der Harsefelder Straße, Pommernstraße und Kolberger Straße durch. Kontrollschwerpunkt war das baustellenbedingte Verbot der Einfahrt in Richtung Innenstadt. Von 06:30 bis 08 Uhr wurden 55 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt. In den meisten Fällen war den Betroffenen das Verbot bekannt, es herrschte jedoch Unmut über die Verkehrseinschränkungen und die damit verbundenen Schwierigkeiten, das Fahrtziel zu erreichen. Die Beamten handelten mit großem Augenmaß, so blieb es bei mündlichen Verwarnungen für die Verkehrsteilnehmer, die ein berechtigtes Interesse der Durchfahrt begründen konnten. Die Polizei weist darauf hin, dass auch zukünftig jederzeit mit ähnlichen Kontrollen zu rechnen ist.

Zur aktuellen Baustelle weist die Stadt Stade auf folgende Umleitungsmöglichkeiten hin:

"Die U3 führt von Riensförde und Hagen kommend über die B73, die Buxtehuder Straße (L111) und die Altländer Straße bis in die Innenstadt. Wer noch weiter aus Richtung Süden kommt, sollte bereits der U3 über die K30, die L111 und die Altländer Straße folgen. Der Verkehr aus westlicher Richtung, also von Hemmoor beziehungsweise Bremervörde kommend, wird mit der U4 über die Bremervörder Straße und Schiffertorsstraße in die Innenstadt gelenkt."

Weiterführende Informationen: http://www.stadt-stade.info/harsefelderstrasse

