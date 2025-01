Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Räuberischer Diebstahl in der Mindener Innenstadt

Minden (ots)

(AB) Ein renitenter Ladendieb konnte am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in der Mindener Innenstadt aufgrund eines achtsamen Ladendetektivs sowie mit Hilfe von couragierten Bürgern gestellt werden. Die Festnahme durch die herbeigeeilten Einsatzkräfte erfolgte prompt. Nun darf sich der Dieb dem Haftrichter erklären.

Als ein 24-Jähriger in einer Drogerie in der Straße "Scharn" seine Jacken- und Hosentaschen mit verschiedenen, hochwertigen Parfüms im Wert von rund 1.300 Euro füllte, ahnte er noch nicht, dass der wachsame Hausdetektiv ihn dabei beobachtete. Kurz nachdem der Mann das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verließ, eilte der Detektiv ihm hinterher und stellte ihn einige Meter vom Geschäft entfernt zur Rede. Der Langfinger setzte jedoch unmittelbar zur Flucht an, welche der Detektiv durch Festhalten zu verhindern versuchte. Kurz bevor dem Dieb, aufgrund seines heftigen Widerstands, die Flucht gelingen konnte, eilten aufmerksame Passanten herbei und unterstützten den Ladendieb bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei.

Obwohl sich der Mann aus Lübbecke gegenüber den Polizisten reumütig und geständig zeigte, nahm man ihn vorläufig fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam nach Minden.

Im Anschluss weiterer Ermittlungen wurde der 24-Jährige am Freitagmittag einem Haftrichter in Bielefeld vorgeführt.

