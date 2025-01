POL-MI: Unfallbeteiligte tauschen keine Personalien aus

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (AB) Mit dem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei in einem Fall von Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Bad Oeynhausen nach dem Tatverdächtigen. Der bisher Unbekannte steht unter dem Verdacht, am 30. August 2022 in der Müller-Filiale im Werre-Park Parfüm entwendet zu haben. Den Erkenntnissen nach testete er zunächst verschiedene Düfte. Im weiteren Verlauf entnahm ...

mehr