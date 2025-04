Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall mit Fahrrad: 71-Jähriger schwer verletzt - 2504047

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag, 12. April 2025, verunfallte ein 71 Jahre alter Radfahrer in Mettmann und wurde schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:30 Uhr befuhr der Mettmanner mit seinem Fahrrad die Straße "Am Kolben" in Richtung Düsseldorfer Straße. Er verlor - vermutlich weil seine Tasche in die Speichen geriet - die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Ein aufmerksamer Zeuge leistete erste Hilfe und alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell