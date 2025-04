Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Bäckereifiliale in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Tatzeit von Montag, 28. April 2025, ca. 18:20 Uhr bis Dienstag, 29. April 2025, ca. 04:55 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei-Filiale in der Atenser Allee in Nordenham.

Aus dem Inneren der Filiale entwendeten sie u.a. Bargeld. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731-2694-0, in Verbindung zu setzen.

