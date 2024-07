Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Transporter übersieht E-Scooter-Fahrerin - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Mit seinem Transporter befuhr am Mittwoch, 03.07.2024, gegen 12.00 Uhr, ein 26 Jahre alter Mann den Seidenweg in Fahrtrichtung Hasenrichte. Parallel rechts vom Transporter fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem E-Scooter. Als der Transporter nach rechts in eine Parklücke einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit der E-Scooter-Fahrerin. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, welches sie am gleichen Tag wieder verlassen konnte. Am Lkw entstand Sachschaden von rund 500 Euro, am E-Scooter 100 Euro.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell