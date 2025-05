PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Raub auf Fahrradfahrerin +++ Einbrecher am Werk +++ Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Rettungswagen +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Raub auf Fahrradfahrerin,

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Donnerstag, 08.05.2025, 22.40 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es in Bad Homburg zu einem Raub auf eine Radfahrerin. Die 22-Jährige befand sich mit ihrem Fahrrad gegen 22.30 Uhr in der Heuchelheimer Straße, als ein unbekannter Mann sie gewaltsam anhielt, ihr eine Umhängetasche entriss und sie zu Boden stieß. Der Täter durchsuchte die Tasche, fand eine geringe Menge Bargeld und flüchtete mit dieser Beute ebenfalls auf einem Fahrrad in Richtung Triftstraße beziehungsweise Hindenburgring. Eine ärztliche Behandlung der Frau war nicht erforderlich. Die Kriminalpolizei ermittelt und fahndet nach einem etwa 20 Jahre alten und 1,75 Meter großen Mann. Die junge Frau beschrieb ihn weiterhin als sehr dunkelhäutig, mit Oberlippenbart, dunklen kurzen Haaren und bekleidet mit einem kurzen schwarzen T-Shirt und Jeans. Sein Fahrrad hatte einen Korb, in dem sich noch eine helle Jacke befand. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher am Werk,

Königstein, Falkenstein, Le-Mele-Straße, Donnerstag, 08.05.2025, 22 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es in Königstein (Falkenstein) zu einem Einbruch. Gegen 22 Uhr stieg ein bisher unbekannter Mann auf den Balkon im ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Le-Mele-Straße. Dort hebelte er ein Fenster auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Er löste jedoch die Alarmanlage des Hauses aus, die ihn schließlich in die Flucht schlug. Ob der Täter zuvor Beute machen konnte, ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf den Täter liegen ebenfalls nicht vor. Wer am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Rettungswagen, Oberursel, Zimmersmühlenweg/Gablonzer Straße, Donnerstag, 08.05.2025, 12.15 Uhr

(da)Am Donnerstag ereignete sich in Oberursel eine Verkehrsunfallflucht nach einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen den Zimmersmühlenweg von der Frankfurter Straße kommend. An der Kreuzung mit der Gablonzer Straße wollte er diese überqueren. Ersten Meldungen zufolge hatte der Krankenwagen Rotlicht und fuhr entsprechend langsam in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter grauer Pkw auf der Gablonzer Straße in Richtung Weingärtenumgehung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei das graue Auto das Heck des Rettungswagens streifte. Die Fahrerin beziehungsweise der Fahrer hielt noch an, fuhr dann aber weiter, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Am Rettungswagen entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

4. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Landesstraße 3205 bei Bad Homburg, Donnerstag, 08.05.2025, 8 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen kam es auf einer Landesstraße bei Bad Homburg (Ober-Erlenbach) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 8 Uhr befuhren ein 37-Jähriger mit einem Mercedes und ein 21-Jähriger mit einer Kawasaki die Landesstraße 3205 von Karben kommend in Richtung Bad Homburg. Bei Ober-Erlenbach kam es auf dieser Strecke zu einem Rückstau. Aus diesem Grund wollte der Mercedes-Fahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei nun wenden, übersah dabei aber den von hinten kommenden 21-Jährigen, der gerade auf der Gegenfahrbahn die im Stau stehenden Fahrzeuge überholte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

