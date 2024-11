POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Oldenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch, 06. November 2024, ein Rettungswagen auf die Seite gekippt. Zwei Rettungssanitäter wurden leicht verletzt, Patienten befanden sich nicht an Bord. Am Unfallort kam es zu Behinderungen. Gegen kurz nach 10:00 Uhr war der Rettungswagen der ...

