Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen unter Beteiligung eines Rettungswagens

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Mittwoch, 06. November 2024, ein Rettungswagen auf die Seite gekippt. Zwei Rettungssanitäter wurden leicht verletzt, Patienten befanden sich nicht an Bord. Am Unfallort kam es zu Behinderungen.

Gegen kurz nach 10:00 Uhr war der Rettungswagen der Johanniter Ahlhorn während einer Einsatzfahrt auf der Ahlhorner Straße unterwegs. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr die 30-jährige Fahrerin in Höhe Nordring/Westring in den Kreuzungsbereich ein. Zur selben Zeit fuhr ein 42-jähriger Mann aus Wildeshausen bei grünem Ampellicht vom Nordring kommend in den Kreuzungsbereich ein. Er wollte die Fahrt mit einem SUV auf dem Westring fortsetzen und kollidierte in der Mitte der Kreuzung mit der linken Rückseite des Rettungswagens, der daraufhin auf die rechte Seite kippte.

Die 30-jährige Rettungssanitäterin und ihr 26-jähriger Arbeitskollege erlitten leichte Verletzungen und wurden für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser gefahren. Der 42-jährige Wildeshauser blieb unverletzt.

Am Rettungswagen und dem neuwertigen SUV entstanden Schäden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Zudem wurde ein an der Kreuzung wartendes Fahrzeug der Straßenmeisterei Wildeshausen leicht beschädigt.

Bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es am Unfallort zu Behinderungen. Die temporären Sperrungen konnten um 12:00 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell