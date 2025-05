POL-HG: Geländewagen gestohlen +++ Trickdieb bestiehlt Rentnerin +++ Mehrere Fußbälle & Trikots gestohlen +++ Staubsauger entwendet +++ Falsche Bankmitarbeiter am Telefon +++ Seitenscheibe eingeschlagen

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Geländewagen gestohlen,

Oberursel, Oberstedten, Fichtenstraße, Dienstag, 06.05.2025, 22.30 Uhr bis Mittwoch, 07.05.2025, 07.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in Oberursel (Oberstedten) einen Geländewagen gestohlen. Der graue Jeep Grand Cherokee stand seit 22.30 Uhr in der Fichtenstraße. Am Morgen gegen 7.30 Uhr musste die Besitzerin feststellen, dass von ihrem Wagen jede Spur fehlte. Autodiebe hatten es in der Nacht auf bislang unbekannte Weise entwendet. Die Polizei fahndet nun nach dem Jeep, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-PS 333" angebracht waren. Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Trickdieb bestiehlt Rentnerin,

Königstein, Klosterstraße, Mittwoch, 07.05.2025, 11 Uhr

(da)Ein Mann ist am Mittwoch in Königstein Opfer eines Trickdiebes geworden. Der Unbekannte sprach den 64-Jährigen gegen 11 Uhr vor einem Supermarkt in der Klosterstraße an und fragte, ob er ihm Kleingeld wechseln könne. Als dieser daraufhin seine Geldbörse zückte, gelang es dem Dieb, mehrere Geldscheine daraus zu entwenden. Mit dieser Beute flüchtete er dann in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach einem etwa 50 Jahre alten und 1,85 Meter großen Mann. Dieser hatte dunkelbraune, kurze Haare und eine schlanke Figur. Er war mit einer hellblauen Jacke bekleidet und sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Mehrere Fußbälle & Trikots gestohlen, Bad Homburg, Mühlweg, Samstag, 03.05.2025, 15 Uhr bis Montag, 05.05.2025, 16.30 Uhr

(da)Auf einem Sportplatz in Bad Homburg haben Einbrecher in den vergangenen Tagen ihr Unwesen getrieben. Zwischen Samstag- und Montagnachmittag brachen die bislang unbekannten Täter Container auf dem Sportgelände im Mühlweg auf; ihre Beute: mehrere Fußbälle und Trikots. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht. Daher bittet die Polizeistation Bad Homburg um die Mithilfe der Bevölkerung. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Staubsaugerdiebstahl von Privatgrundstück, Oberursel, Weißkirchen, Kurmainzer Straße, Mittwoch, 07.05.2025, 18 Uhr

(da) Drei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch einen Staubsauger von einem Grundstück in Oberursel (Weißkirchen) gestohlen. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Industriestaubsauger im Wert von über tausend Euro. Er stand auf einem Grundstück in der Kurmainzer Straße, als das Trio in einem schwarzen Mercedes Viano vorfuhr. Einer der Täter kletterte über den Zaun und übergab den Staubsauger an seine Komplizen, bevor alle in Richtung Steinbach davonfuhren. Zeugen konnten die Tat beobachten, eine genaue Personenbeschreibung war jedoch nicht möglich. Wer die Tat beobachtet hat oder wem der Mercedes oder die Personen aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

5. Falsche Bankmitarbeiter am Telefon,

Bad Homburg, Montag, 05.05.2025

(da)Am Montag meldeten sich Betrüger bei einer Dame in Bad Homburg und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, diverse sensible Bankdaten inklusive TANs für das Online-Banking preiszugeben. Mit diesen Daten gelang es den Betrügern, eigenständig Überweisungen in Höhe von 10.000 Euro zu tätigen. Erst nach Beendigung des Telefonats wurde die nunmehr Betrogene misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld jedoch bereits abgebucht. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine dort angezeigte Telefonnummer kann manipuliert sein und ist keine Garantie für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannten Erreichbarkeiten. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von einem Mitarbeiter angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

6. Seitenscheibe eingeschlagen,

Bad Homburg, Gartenfeldstraße, Dienstag, 06.05.2025 bis Mittwoch, 07.05.2025

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Bad Homburg ein Auto beschädigt. Die Täter näherten sich zu einem noch unbekannten Zeitpunkt einem schwarzen VW Beetle in der Gartenfeldstraße und schlugen die Seitenscheibe ein. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

