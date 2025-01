POL-DN: Radfahrerin angefahren - Unfallfahrer gesucht

Jülich (ots) - An der Kreuzung Berliner Straße/ Linnicher Straße kam es am Donnerstagabend (23.01.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein Mann aus Jülich hatte den jugendlichen E-Scooter-Fahrer beim Abbiegen übersehen. Der 55-Jährige befuhr gegen 17:40 Uhr die Linnicher Straße, aus Richtung Jülich kommend, in Fahrtrichtung Linnich. Von dort bog er nach rechts auf die ...

