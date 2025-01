Polizei Düren

POL-DN: PKW ausgebrannt

Jülich (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache eines in Brand geratenen PKW aufgenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.01.2025 gegen 02:35 Uhr) alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr, nachdem er in der Straße "Am Aachener Tor" in Jülich einen Feuerschein, ausgehend von einem PKW wahrgenommen hatte. Das Fahrzeug, ein Fiat Punto, stand in einem abgelegenen Wendehammer geparkt. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte. Nach ersten Erkenntnissen ist das Fahrzeug bereits seit längerer Zeit nicht mehr zum Verkehr zugelassen. Zur Ursache des Brandgeschehens liegen noch keinerlei Hinweise vor. Die Brandursachenermittlung ist eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, welche zum infrage kommenden Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02421-949-0 oder per Mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

