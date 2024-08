Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte randalieren in einer Bar in der Hussenstraße (23.08.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in einer Bar in der Hussenstraße randaliert und Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Kurz nach Mitternacht gerieten die beiden unbekannten Männer im Musikcafe "Backstage" derart in Rage, weil der Wirt ihnen keinen Alkohol mehr verkaufte, dass sie kurzerhand ein Stück Wand eintraten und den 49-Jährigen bedrohten, ehe sie aus dem Lokal flüchteten. Das Stück Wand nahmen sie mit, ließen es aber schließlich in der Fußgängerzone in der Nähe der Bar liegen.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell