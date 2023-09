Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter wegen schweren Raubes gesucht - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am frühen Morgen des 9. September wurden vier junge Frau am Pferdemarkt von zwei Männern angepöbelt. Einer der Männer versuchte einer 30-Jährigen die Tasche zu entreißen und griff sie mit einem Messer an. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem Unbekannten. Am 9. September gegen 4:35 Uhr liefen vier junge Frauen nach einem Discobesuch zu Fuß durch die Essener Innenstadt. Am Pferdemarkt trafen sie auf zwei unbekannte Männer, von denen einer sie auf Englisch ansprach, beleidigte und anpöbelte. Die Frauen reagierten nicht.

Sein Begleiter versuchte einer der Frauen (30) die Handtasche zu entreißen. Die 30-Jährige klammerte sich jedoch an ihre Tasche. Daraufhin zog der Tatverdächtige ein Messer und verletzte die Frau im Gesicht.

Ihre Begleiterinnen eilten ihr zu Hilfe, wodurch es zu einer Rangelei kam. Einer der Frauen gelang es schließlich, dem Mann das Messer abzunehmen. Beide Männer flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Rheinischer Platz.

Die 30-Jährige wurde vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Eine der Frauen (22) wurde durch die Rangelei leicht verletzt. Eine weitere bemerkte, dass ihr Smartphone gestohlen worden war.

Mit Fotos eines Handyvideos sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen, der die Frau mit einem Messer angriff. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/115575

Wenn Sie Angaben zur abgebildeten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

