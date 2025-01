POL-DN: Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall - Die Fahrerin wurde schwer verletzt

Düren (ots) - Auf der Nideggener Straße kam es am Donnerstag (23.01.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 52-Jährige leicht verletzt wurde. Die Frau aus Düren war gegen 14:25 Uhr mit ihrem Pkw auf der Nideggener Straße in Richtung Niederau unterwegs. Aufgrund des Rotlichts hielt sie an der Ampel in Höhe der Straße An der Garnbleiche an. Während der Rotlichtphase fuhr ein 81-Jähriger von einem nahegelegenen ...

