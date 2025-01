Polizei Düren

POL-DN: Hochwertiges Werkzeug aus Transporter entwendet

Titz (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum 23.01.2025 Werkzeug im Wert von geschätzten 30.000 Euro aus einem Transporter und entfernten sich mit einem schwarzen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 00:40 Uhr wurde der Geschädigte von lauten Geräuschen auf der Linnicher Straße geweckt. Als er aus dem Fenster schaute, musste er feststellen, dass sich vier oder fünf unbekannte Täter an seinem auf der Straße geparkten Transporter zu schaffen machten. Er konnte sehen, wie sie Werkzeug aus dem Transporter in einen schwarzen Kombi luden. Als er auf sich aufmerksam machte und auf die Straße lief, fuhren die Täter mit geöffneter Heckklappe in Richtung Mühlendriesch davon.

Während der Flucht fielen mehrere Werkzeugkoffer aus dem Kofferraum, die die Polizei im Anschluss sicherstellte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Auch der Transporter wurde durch die Täter schwer beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

