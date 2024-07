POL-PDNR: Diebstahl von Grabschmuck

Neuwied (ots) - Am Morgen des 07.07.2024 gegen 09:00 Uhr kam es im Langendorfer Feld zu einer fahrlässigen Körperverletzung durch einen Hundebiss. Der Geschädigte wurde dabei durch einen Biss in die Wade leicht verletzt. Die Gruppe um die mutmaßliche Hundebesitzerin entfernte sich im Anschluss. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

