POL-HG: E-Scooter-Fahrer bespuckt Fußgängerin +++ Dreiste Diebe in Selbstbedienungsladen +++ Radfahrer am Feldberg leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. E-Scooter-Fahrer bespuckt Fußgängerin, Kronberg, Oberhöchstadt, Sodener Straße, Montag, 12.05.2025, 19.10 Uhr

(da)Ein E-Scooter-Fahrer hat am Montagabend in Kronberg (Oberhöchstadt) eine Fußgängerin bespuckt. Die 36-Jährige befand sich gegen 19.10 Uhr in der Sodener Straße vor einer Tankstelle, als ihr ein Mann mit einem E-Scooter auf dem Gehweg entgegenkam. Dieser hielt vor ihr an, beleidigte sie mehrfach in osteuropäischer Sprache, spuckte ihr ins Gesicht und setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Oberhöchstadt fort. Bei dem bislang Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 bis 45 Jahre alten und 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann gehandelt haben. Er hatte kurze blonde Haare und war mit einem dunkelblauen oder schwarzen Kapuzenpullover, einer kurzen schwarzen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Auffällig war auch, dass ihm zwei bis drei Zähne fehlten. Sein Aussehen wurde als osteuropäisch beschrieben. Mögliche Zeuginnen und Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Dreiste Diebe in Selbstbedienungsladen, Oberursel, Weißkirchen, Oberurseler Straße, Sonntag, 11.05.2025, 21.30 Uhr

(da)Dreiste Diebe haben am Sonntagabend einen Selbstbedienungsladen in Oberursel heimgesucht. Gegen 21.30 Uhr fuhr das Duo mit einem blauen Mercedes Sprinter mit Frankfurter Kennzeichen bei dem Geschäft in der Oberurseler Straße im Stadtteil Weißkirchen vor. Dort entwendeten sie die ausgestellten Kartoffelsäcke sowie Eierkartons und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Sprinter oder die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

3. Radfahrer am Feldberg leicht verletzt, Landesstraße 3276, bei Schmitten, Montag, 12.05.2025, 12 Uhr

(da)Bei einem Unfall mit einem Auto ist am Montag ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der 66-Jährige war gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße 3004 von Oberursel kommend in Richtung Schmitten unterwegs. Am Sandplacken wollte er nach links auf die L 3276 abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 75-jährige Frau mit einem Kia die L 3276 und wollte nach links in Richtung Schmitten abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Radfahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

4. Frontalzusammenstoß in Stierstadt,

Oberursel, Stierstadt, Taunusstraße, Montag, 12.05.2025, 18.15 Uhr

(da)Am Montagabend kam es in Oberursel (Stierstadt) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau in einem grauen Mini die Taunusstraße vom Pfaffenweg kommend in Richtung Stierstadter Straße. Auf dieser Strecke kam ihr ein 19-Jähriger in einem schwarzen BMW entgegen, der in den Gegenverkehr geriet und frontal mit dem Mini zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 54-jährige Beifahrer des Mini erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus abgeklärt werden mussten.

