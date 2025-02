Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Durlach - Vermisster Mann angetroffen - Suche erledigt

Karlsruhe (ots)

Die Suchmaßnahmen nach dem aus Durlach-Aue vermissten 39-Jährigen konnten am heutigen Abend gegen 18.45 Uhr eingestellt werden. Nachdem durch die Öffentlichkeitsfahndung mehrere Hinweise aus der Bevölkerung auf eine Person in einer Stadtbahn eingegangen waren, konnte hier die Fahndung unter Mithilfe des KVV nochmals verdichtet werden. Letztlich meldete ein Straßenbahnführer eine auf die Beschreibung passende Person auf dem Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe. Eine zeitnahe Überprüfung durch eine Polizeistreife bestätigte den Hinweis. Der Vermisste konnte ohne erkennbare gesundheitliche Beeinträchtigung in Gewahrsam genommen und seiner Betreuung überstellt werden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich sehr für die Unterstützung der Öffentlichkeit. Die Redaktionen werden gebeten, das Lichtbild des nun nicht mehr Vermissten aus den Veröffentlichungen zu nehmen.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

