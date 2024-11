Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Erstmalige Blutspende-Aktion beim Hauptzollamt Bielefeld mit starkem Ergebnis/82 Zoll-Beschäftigte spenden 34 Liter Blut - 41 Erstspender

Bielefeld

Das Hauptzollamt Bielefeld führte in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) jetzt zum ersten Mal eine groß angelegte Blutspende-Aktion durch: 82 Zollbeschäftigte, davon die Hälfte Erstspender, des Bielefelder Zolls spendeten freiwillig 34 Liter Blut.

"Es freut mich sehr, dass wir erstmals einen Blutspende-Termin beim Hauptzollamt Bielefeld durchführen und damit diesem lebenswichtigen Thema unsere Aufmerksamkeit schenken konnten. Herzlichen Dank an die Zöllnerinnen und Zöllner, die mitgemacht und so einen hervorragenden Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet haben.", so Arnd Hilwig, Leiter des Hauptzollamtes Bielefeld. Er sei von der Idee, eine Blutspende-Aktion beim Bielefelder Zoll durchzuführen, sofort begeistert gewesen. "Gemeinsam können wir Leben retten!", erklärt Hilwig die Motivation.

Die Idee zu der Blutspende-Aktion entstand dabei eher zufällig. Während einer Bildungsmesse kam Organisator Christoph Schubert mit DRK-Mitarbeitern vom Nachbarstand auf das Thema der knappen Blutkonserven zu sprechen. "Als regelmäßiger Blutspender und Zöllner kam mir direkt die Idee, eine Blutspende-Aktion innerhalb unseres Hauptzollamtes zu initiieren. Mir war klar, dass die Kolleginnen und Kollegen eine hohe Bereitschaft zur Blutspende haben und damit einen tollen Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Situation leisten werden!", betont Christoph Schubert.

So wurde in reibungsloser Zusammenarbeit mit dem DRK der Spende-Termin im Hauptsitz des Bielefelder Zolls geplant und durchgeführt: Die Räume der früheren Kantine wurden temporär für Anmeldung, Gesundheitscheck und Blutentnahme umfunktioniert. "Eine ganz starke Teamleistung der beteiligten Helferinnen und Helfer.", sagt Schubert.

Am Montag, den 04. November 2024, erfolgte die "Blutabnahme" durch das DRK in der Werner-Bock-Straße. 82 Zöllnerinnen und Zöllner aus den verschiedenen Dienststellen des großen Bezirks des Hauptzollamtes Bielefeld waren gekommen, um ihr Blut zu spenden und sorgten damit für eine starke Resonanz. "Besonders freut uns, dass 41 Erstspendende die Möglichkeit zur Spende genutzt haben.", so Christoph Schubert weiter. Insgesamt konnten so 68 Blutkonserven auf der Basis von 34 Litern Blut gewonnen werden.

"Eigentlich hatte ich schon immer vor, zur Blutspende zu gehen: So einfach kann man anderen Menschen helfen. Schließlich kann jeder jederzeit in die lebensbedrohliche Situation kommen, dringend auf Blutkonserven angewiesen zu sein.", wusste Erstspenderin, Astrid Moritz, die Möglichkeit zu schätzen, ohne großen Aufwand direkt an ihrem Arbeitsplatz zum Blutspenden bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DRK zu gehen.

Angesichts des großen Zuspruchs und der vielen positiven Reaktionen soll es beim Bielefelder Hauptzollamt nicht bei der einmaligen Blutspende-Aktion bleiben.

