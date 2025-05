PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Waldbrände am Taunus +++ Gebäude erheblich beschädigt +++ Versuchter Wohnungseinbruch +++ Zerkratzter Mercedes

1. Zwei Waldbrände am Taunus,

Oberursel & Glashütten, Montag, 12.05.2025 & Dienstag, 13.05.2025

(da)In den vergangenen Tagen ist es im Taunus zu zwei Waldbränden gekommen. Bereits am Montag meldeten Zeugen ein Feuer in einem Waldstück bei Oberursel unweit des Altkönigs. Insgesamt brannten rund 900 Quadratmeter in der Nähe des Gustav-Jäger-Weges, die Feuerwehr konnte mit einem Großaufgebot das Feuer eindämmen und bis zum Nachmittag löschen. Einen Tag später, am Dienstag gegen 13.30 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Brand in einem Waldstück bei Glashütten. Hier brannte es im Bereich "Großer Zacken". Durch das wiederum schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte die etwa 800 Quadratmeter große Fläche gelöscht werden, ohne dass Personen zu Schaden kamen. In beiden Fällen unterstützte die Polizei mit einem Hubschrauber, um mögliche weitere Brandstellen ausfindig zu machen. Hinsichtlich der Brandursache muss die Kriminalpolizei derzeit in beiden Fällen von Brandstiftung ausgehen. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 oder über die Online-Wache unter https://sicherheitsportal.hessen.de/ entgegen. Wenn Sie einen aktuellen Waldbrand bemerken, rufen Sie sofort die Notrufnummern 112 (Feuerwehr) oder 110 (Polizei) an! Unter diesen beiden Nummern sind Sie immer richtig!

2. Gebäude erheblich beschädigt,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Mittwoch, 30.04.2025, 10 Uhr bis Freitag, 02.05.2025, 10 Uhr

(da)Bereits vor gut zwei Wochen haben Unbekannte ein Gebäude in Grävenwiesbach erheblich beschädigt. Zwischen Mittwoch, 30. April, und Freitag, 2. Mai, warfen Unbekannte mit Steinen und Stöcken mehrere Fensterscheiben des Industrieparks in der Frankfurter Straße ein. Durch diesen Vandalismus richteten sie einen Schaden von über 10.000 Euro an. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer zur Aufklärung der Tat beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

3. Versuchter Wohnungseinbruch,

Kronberg, Bahnhofstraße, Montag, 12.05.2025, 2 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen versuchte jemand in Kronberg in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei schlugen die Einbrecher die Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße ein, um sich so Zutritt zu verschaffen. An Beute gelangten sie jedoch nicht, weshalb sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht, Anwohner hatten gegen 2 Uhr jedoch verdächtige Geräusche an der Wohnung gehört. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Zerkratzter Mercedes,

Königstein (Schneidhain), Blumenstraße, Sonntag, 11.05.2025, 18 Uhr bis Montag, 12.05.2025, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Königstein (Schneidhain) ein Auto zerkratzt. Der betroffene schwarze Mercedes GLC 300d parkte zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Blumenstraße. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte das Auto und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

