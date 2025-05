LPI-EF: Elektrische Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte bei einem versuchten Einbruch in Erfurt. Im Tatzeitraum vom 16.04.2025 bis 30.04.2025 öffneten die Täter mit Gewalt die Hintertür einer ehemaligen Fleischerei im Stadtteil Daberstedt. Anschließend versuchten sie im Gebäudeinneren zwei weitere Zugangstüren aufzuhebeln, was allerdings scheiterte. Im Anschluss entfernten die die Einbrecher in unbekannte Richtung. ...

