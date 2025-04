POL-GT: Fahndung nach vermisster Person wird eingestellt.

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.04., 03.43 Uhr) lösten zwei Einbrecher den Überwachungsalarm an einer Schule an der Straße Niemeiers Kamp aus. Kurz darauf trafen Polizeikräfte vor Ort ein und konnten beide Tatverdächtigen auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Die beiden 19- und 20-jährigen Gütersloher wurden ...

