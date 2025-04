POL-GT: Scheunenbrand am Ahornweg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntagmorgen (14.04., 04.30 Uhr) wurden der Rettungsdienst und die Polizei über einen Einbruchsversuch in der Straße In den Braken im Gütersloher Ortsteil Isselhorst informiert. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Sachverhalt: Gegen 04.30 Uhr schlug der Hund des Wohnungsbewohners an. Als der 63-jährige Mann ...

mehr