Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher von Hund gebissen - Zeugen für versuchten Einbruch gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagmorgen (14.04., 04.30 Uhr) wurden der Rettungsdienst und die Polizei über einen Einbruchsversuch in der Straße In den Braken im Gütersloher Ortsteil Isselhorst informiert. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Sachverhalt: Gegen 04.30 Uhr schlug der Hund des Wohnungsbewohners an. Als der 63-jährige Mann die Haustür daraufhin öffnete, standen zwei Personen vor der Tür. Offensichtlich machten sie sich an der Haustür zu schaffen. Der Bewohner wurde direkt nach dem Öffnen der Haustür von einem der Männer mit einem bislang unbekannten Gegenstand geschlagen. Dabei erlitt der Mann Verletzungen. Die beiden Männer rannten davon. Einer von ihnen wurde dabei vermutlich von dem Hund des Zeugen gebissen. Es ist demnach nicht auszuschließen, dass einer der Täter eine Bisswunde hat. Die Männer hatten den Angaben hach ein osteuropäisches Erscheinungsbild, waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und ca. 170 cm - 175 cm groß. Beide waren mit dunklen Jogginganzügen bekleidet. Der Wohnungsbewohner wurde zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat in der Nacht in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell