Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstag (30.04.2024) kam es gegen 16:45 Uhr in der "Lange Straße" in Hessisch Oldendorf auf Höhe der Hausnummer 97 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stießen ein blauer Mercedes AMG und ein weißer Opel Mokka im Begegnungsverkehr zusammen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15000,00 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter 05152/698720-0 melden.

