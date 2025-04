POL-PDLD: Beeinflusste E-Scooter Fahrer

Polizeidirektion Landau

Edenkoben, 05.04.2025/06.04.2025, (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fielen in Edenkoben gleich zwei E-Scooter-Fahrer auf, die unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmittel standen. Gegen 23:55 Uhr kontrollierte eine Streife einen E-Scooter-Fahrer in der Staatsstraße, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Cannabiskonsum. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Um 02:05 Uhr wurde ein E-Scooter Fahrer in der Weinstraße kontrolliert, weil er eine weitere Person auf dem E-Scooter mitnahm. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 16-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 0,8 Promille, weshalb auch ihm die Weiterfahrt untersagt wurde und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen erfolgt in beiden Fällen eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Die Polizei Edenkoben weist daraufhin, dass für die Nutzung von E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr sowohl die gleichen Alkoholgrenzwerte als auch die gleichen Regelungen bzgl. Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss gelten wie für Autofahrende.

