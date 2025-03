Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Montag (17. März) ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kölner Straße. Ein 41-jähriger Autofahrer war im Bereich der dortigen Moschee aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 32-Jährigen. Durch den Unfall wurde die 32-Jährige sowie ein achtjähriges Mädchen in ihrem Fahrzeug leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch den 41-Jährige führte der Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung dem Krankenhaus zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Kölner Straße in beide Fahrtrichtungen zum Teil komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell