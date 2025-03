POL-OE: Einbruch in Attendorn

Olpe (ots) - Mit Gewalt gingen mindestens vier Täter in der Nacht zu Montag (17.03.2025) in Olpe-Friedrichsthal zu Werk. Gegen 04:30 Uhr zeichnete die Videoaufzeichnung eines Fahrradhandels in der Straße "Am Breithammer" die Täter auf, als sie mit einem Vorschlaghammer die Eingangstür des Ladens bearbeiteten. Dabei gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Objekt einzusteigen. Sie verließen den Tatort anschließend ...

