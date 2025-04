Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen im Stadtgebiet Gütersloh mit Schwerpunkt illegales Glücksspiel und Schwarzarbeit

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Mit der Fortführung des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis", fanden am vergangenen Freitagabend (11.04.) erneut kooperative Kontrollen unter Beteiligung mehrerer Behörden im Stadtgebiet Gütersloh statt. Neben der Kreispolizeibehörde Gütersloh waren das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld sowie auch das Ordnungsamt der Stadt Gütersloh involviert. Die Kontrolleure suchten im Zeitraum von 20.00 Uhr - 02.00 Uhr Cafés und Clubs, eine Pizzeria sowie auch einen Kiosk auf, um arbeitsrechtliche, steuerrechtliche, aber auch straf- und ordnungsrechtliche Verstöße zu prüfen.

Bei den abendlichen Kontrollen stellten die Kräfte abermals eine Vielzahl an Verstößen fest. Neben ordnungsrechtlichen Verstößen, stellten die Beamten der Steuerfahndung in einer Gastronomie Unregelmäßigkeiten bei dem Kassensystem fest. Dort wurden Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet. In einem Café im Stadtgebiet stießen die Kontrolleure auf einige illegal betriebene Glücksspielautomaten. Offensichtlich wurden diese zuvor schnell noch aus den Räumlichkeiten in ein angrenzendes Treppenhaus und in den Kellerzugang des Cafès getragen. Da die Automaten allerdings noch warm waren, stellten die Kräfte die fünf Geräte sicher und leiteten auch hier Strafverfahren ein. Gleiches galt für einen Club im Stadtgebiet. Auch dort wurde ein illegal betriebener Glücksspielautomat aufgefunden und sichergestellt. Zudem arbeitete in dem Club nicht gemeldetes Personal. Das Hauptzollamt Bielefeld leitete dementsprechende Verfahren ein. Bei einem weiteren Club war das Sicherheitspersonal nicht angemeldet. Auch dort wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sozialgesetzbuch eingeleitet.

Die erneut festgestellten Verstöße belegen die weitere Notwendigkeit und Aufrechterhaltung der kooperativen Kontrollen im Rahmen des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis". Auch zukünftig werden die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen im Kreisgebiet Gütersloh fortgesetzt.

