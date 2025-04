Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei stellt zwei Einbrecher und ordnet weitere Taten zu

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.04., 03.43 Uhr) lösten zwei Einbrecher den Überwachungsalarm an einer Schule an der Straße Niemeiers Kamp aus. Kurz darauf trafen Polizeikräfte vor Ort ein und konnten beide Tatverdächtigen auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Die beiden 19- und 20-jährigen Gütersloher wurden durch die Beamten im Gebäudeinneren angetroffen, nachdem sie sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Bei der Durchsuchung der beiden Heranwachsenden fanden die Beamten zudem eine PTB-Waffe (Schreckschusswaffe) im Hosenbund des 20-Jährigen und stellten diese sicher.

Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft Bielefeld fanden im Anschluss an die vorläufigen Festnahmen Durchsuchungen der beiden Wohnanschriften im Stadtgebiet Gütersloh statt. Hier konnten die Beamten vermeintliches Diebesgut fest- und sicherstellen, welches zumindest zwei weiteren Einbruchstaten zuzuordnen ist. Dazu zählt ein Einbruch Anfang März an einer Schule an der Schledebrückstraße sowie ein Einbruch Anfang April in ein Vereinsheim an der Avenwedder Straße. Die weiteren Ermittlungen in den Verfahren dauern an.

Aufgrund der festgestellten Ergebnisse wurden Anträge auf Untersuchungshaft geprüft. In Ermangelung bestehender Haftgründe kamen die beiden Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß. Beide müssen sich nun in einem umfangreichen Strafverfahren, dem mehrere Einbruchsdelikte anhängig sind, verantworten.

