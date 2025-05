PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Geburtstagsparty von ungeladenen Gästen besucht +++ Trickdiebe erbeuten Wertsachen +++ Spielgeräte vom Kindergartengelände gestohlen +++ Tür durch Steinwurf zerstört

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

-

1. Geburtstagsparty von ungeladenen Gästen besucht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Fliederweg,

Samstag, 17.05.2025, 21:47 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 00:40 Uhr

(rü)In der Nacht von Samstag auf Sonntag erschienen nach einer unbeabsichtigten Kettennachricht an die 100 ungeladenen Gäste auf einer Geburtstagsfeier im Fliederweg in Bad Homburg Ober-Erlenbach. In einer Kettennachricht, deren Ursprung Gegenstand weiterer Ermittlungen ist, wurde dazu aufgerufen, mit beliebig vielen Gästen zur Geburtstagsparty eines 18-Jährigen zu erscheinen. Der Veranstalter selbst benötigte die Unterstützung der Polizei, da sich die nun lautstarke Ansammlung nicht mehr eindämmen ließ. Es kam zu massiven Ruhestörungen und Lärm in der Nachbarschaft. Die ungeladenen Personengruppen wurden mittels Lautsprecherdurchsagen des Platzes verwiesen, während die eigentliche Feierlichkeit in die Räumlichkeiten des Hauses verlagert wurde.

In den nächsten Stunden konnten immer wieder alkoholisierte Personengruppen im Nahbereich und auf dem Weg zu der Feier angetroffen werden, welche umgehend durch die Polizei abgewiesen wurden. Im Zuge der Durchsetzung der erteilten Platzverweise kam es zu zwei kurzzeitigen Ingewahrsamnahmen. Erst gegen 00:40 Uhr beruhigte sich die Lage und die Maßnahmen konnte beendet werden. Dem Absender droht nun die Inrechnungstellung der Einsatzkosten.

2. Trickdiebe erbeuten Wertsachen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Sodener Straße,

Freitag, 16.05.2025, 11:30 Uhr

(rü)Am Freitagvormittag gelang es einem falschen Handwerker in der Sodener Straße in Bad Homburg Kirdorf Beute zu machen. Die männliche Person gab sich gegenüber einer 92-Jährigen als Handwerker aus und gab an, er müsse die Rauchmelder überprüfen. Nachdem das Opfer den unbekannten Täter in ihre Wohnung gelassen hatte, brachte dieser sie mehrfach unter Vorwänden dazu, ihn alleine zu lassen. Als die Frau daraufhin misstrauisch wurde, verließ der unbekannte Mann die Wohnung fluchtartig. Im Nachhinein konnte das Fehlen von Wertgegenständen in einem niedrigen vierstelligen Wert festgestellt werden. Laut dem Opfer war die Person ca. 1,80m groß, etwa 40 Jahre alt, hatte braune Haare und einen südosteuropäischen Akzent.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen oder Routineüberprüfungen, wie z.B. der Wartung der Rauchmelder, sollte zunächst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

3. Spielgeräte vom Kindergartengelände gestohlen,

Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Straße,

Samstag, 17.05.2025, 18:06 Uhr

(rö)Am Montag dürfte es vermutlich einige traurige Kinder in einer Kindertagesstätte in Neu-Anspach geben, da ein Teil ihrer Spielsachen am frühen Samstagabend vom Außengelände entwendet wurde. Durch einen Zeugen konnten drei bislang unbekannte Jugendliche bei der Tatausführung beobachtet und beschrieben werden. Einer der Täter kletterte über den Zaun des Kindergartens und reichte den beiden Mittätern drei Bobbycars und mehrere Bälle nach außen. Anschließend entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Die Diebe werden zwischen 15 und 17 Jahre alt beschrieben. Es soll sich um zwei männliche und eine weibliche Person gehandelt habe. Die Jungen seien ca. 170 cm groß, schlank, einmal mit kurzen braunen Haaren und hellgrauer Jacke und einmal mit sehr dunklen Haaren und insgesamt dunkel bekleidet gewesen. Das Mädchen habe lange dunkle Haaren gehabt und soll pinkfarbene Kleidung getragen haben. Die Kinder würden sich mit Sicherheit sehr darüber freuen, ihre Spielgeräte schnellstmöglich zurück zu bekommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 zu wenden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Versuchter Wohnungseinbruch,

Kronberg im Taunus, Im Sand,

Freitag, 16.05.2025 bis Samstag, 17.05.2025

(qa)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "Im Sand" in Kronberg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen, misslang. Die bislang unbekannten Täter flüchteten anschließend.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Königstein unter der 06174/9266-0 in Verbindung oder teilen Sie diese über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de mit.

5. Tür durch Steinwurf zerstört,

Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Dietrich-Bonhoeffer-Straße,

Freitag, 16.05.2025, 19:25 Uhr

(rü)Am Freitagabend beschädigten zwei unbekannte Täter die Zugangstür eines Unternehmensgebäudes in Bad Homburg Dornholzhausen, indem sie einen Stein gegen die Glasscheibe der Tür warfen. Im Anschluss an die Sachbeschädigung betraten beide Personen über die Feuertreppe das Dach des Gebäudes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Was sie dort suchten ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Personen wurden bei der Tatausführung beobachtet. Einer der Täter soll männlich und ca. 1,70m groß gewesen sein. Er habe braune Haare gehabt und ein weißes T-Shirt und braune Shorts getragen. Sein Komplize sei ebenfalls männlich und ca. 1,65m groß gewesen. Er habe auch braune Haare gehabt, zudem soll er mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet gewesen sein. Sollten sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

6. Vermehrt Wildunfälle im Hochtaunuskreis,

Hochtaunuskreis,

Freitag, 16.05.2025 bis Sonntag, 18.05.2025

(rö)Die Polizei Usingen möchte auf Grund der Jahreszeit auf die aktuell hohe Gefahr von Unfällen durch Wildwechsel aufmerksam machen. Insbesondere in der Dämmerung und den Nachtstunden besteht zurzeit eine erhöhte Gefahr von Wildunfällen. Allein an diesem Wochenende wurden zwischen Grävenwiesbach und dem Feldberggebiet sieben Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit Wildwechsel aufgenommen. Oftmals kam es dabei zu Zusammenstößen mit Rehwild. In einigen Fällen musste dabei das Tier durch die Polizei, oder den Jagdpächter vom Leiden erlöst werden und auch an den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Dieser Hinweis gilt auch für den restlichen Hochtaunuskreis. Auch deshalb wird durch die Polizei an dieser Stelle erneut auf die gebotene Rücksicht, Aufmerksamkeit und angepasste Geschwindigkeit hingewiesen, damit es erst gar nicht zu einem Unfall kommt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell