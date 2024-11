LPI-G: Verstoß gegen Tetrahydrocannabinol Grenzwert

Gera (ots) - Gera: Die Geraer Kriminalpolizei sucht Zeugen zu folgenden Geschehen. Am Samstag, dem 26.10.2024, gegen 19:47 Uhr fanden Passanten einen schwer verletzten Mann auf dem Gehweg in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße / N.-A.-Ostrowski-Straße und informierten via Notruf die Rettungsleitstelle. Der 35-jährige Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Wie es zu den Verletzungen kam ist derzeit noch ...

mehr