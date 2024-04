Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 14-Jähriger warf Pylone in Klassenzimmer: Lehrkraft verletzt; Steinewerfende Kinder gestellt: Zwei Autos beschädigt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. 14-Jähriger warf Pylone in Klassenzimmer: Lehrkraft verletzt - Hanau

(lei) Ob es möglicherweise schlechte Noten waren, die ihn zu dieser Tat verleiteten? -Diese Frage ist momentan Gegenstand polizeilicher Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, die die Polizei in Hanau gegen einen 14-Jährigen führt. Anlass der Anzeige war die Mitteilung aus einer Bildungseinrichtung in der Martin-Luther-King-Straße am Montag, wonach der Schüler zur Mittagszeit in ein Klassenzimmer gestürmt und dort unvermittelt eine Pylone auf einen 25 Jahre alten Lehrer geworfen haben soll. Der Pädagoge wurde dabei leicht am Hals verletzt. Nachdem sein Peiniger bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten wurde, nahmen ihn die Beamten kurzeitig mit auf die Wache, ehe er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Woher der Jugendliche das Verkehrshütchen hatte, ist ebenfalls noch unklar. Die Ermittlungen zu dem skurrilen Vorfall dauern an.

2. Vermisste wieder da - Hanau

(cb) Die seit letzte Woche Mittwoch vermisste 13-Jährige aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

3. Steinewerfende Kinder gestellt: Zwei Autos beschädigt - B 43a / Hanau

(lei) Wären sie strafmündig, würde ihnen jetzt wohl eine Geld- oder Freiheitsstrafe wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr drohen: Zwei Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren sollen am Montagnachmittag von einer Brücke aus Steine auf die darunter durchführende Bundesstraße 43a geworfen und dadurch zwei Autos beschädigt haben. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 14.20 Uhr der Polizei mehrere Kinder auf der Brücke (Aschaffenburger Straße) gemeldet und mitgeteilt, dass sie Steine nach unten auf die Fahrbahn der Bundesstraße werfen. Einer der Steine traf einen Mercedes an der Fahrzeugfront, wobei dessen Frontkamera beschädigt wurde. Kurz darauf knallte einer der Brocken gegen die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Sattelzuges. Gleichwohl niemand verletzt worden ist, hätte die Aktion, bei der ein Sachschaden von gut 3.500 Euro entstand, auch anders ausgehen können. Die Zeugen und der Fahrer des Sattelzuges hielten die beiden Jungs bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streife in Schach, die die beiden anschließend gehörig ins Gebet nahm und ihnen das Unrecht sowie die Gefährlichkeit ihres Handelns verdeutlichte. In der Hoffnung dahingehend nun geläutert zu sein, wurden die beiden Im Anschluss an den ganzen Trubel an ihre Eltern überstellt. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden (Telefon: 06183 91155-0).

4. Kompletter Reifensatz geklaut - Maintal/ Dörnigheim

(mk) Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 9 Uhr in der Wilhelm-Röntgen-Straße alle vier Reifen eines Wohnwagens samt Felgen gestohlen. Der Wohnwagen war auf dem Parkplatz eines Firmengeländes abgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Unbekannte brechen in Lagerhalle ein - Hammersbach / Langen-Bergheim

(cb) Drei bislang unbekannte Täter überkletterten am Montagabend, gegen 23 Uhr, einen Zaun und gelangten so auf ein Firmengelände an der Anschrift "Am Schulzehnten"; dort sie versuchten dort eine Lagerhalle aufzubrechen. Die Unbekannten, welche etwa 1,90 Meter große waren, kurze rasierte Haare hatten und dunkel gekleidet waren, flüchteten beim Eintreffen des alarmierten Firmeninhabers. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Weißen Mitsubishi angedotzt und geflüchtet - Bad Orb

(cb) Die Polizei in Bad Orb ist auf der Suche nach einem unbekannten Unfallverursacher, welcher am Montag, zwischen 18.30 und 18.45 Uhr, auf dem Parkplatz in der Würzburger Straße (einstellige Hausnummern) einen Mitsubishi andotzte. Ersten Erkenntnissen nach beschädigte der Unbekannte beim Ein-oder Ausparken den weißen Mitsubishi Eclipse im Heckbereich und verursachte hierbei einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete er anschließend vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

7. Zeugensuche: Seitenspiegel wurden beschädigt - Schlüchtern

(lei) Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr bis Montag, 7.30 Uhr die Außenspiegel zweier weißer Autos auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes in der Brückenauer Straße beschädigt und dabei Sachschaden von etwa 400 Euro verursacht. Die Polizei in Schlüchtern bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach 30.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell