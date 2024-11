Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzten Mann gefunden - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Kriminalpolizei sucht Zeugen zu folgenden Geschehen. Am Samstag, dem 26.10.2024, gegen 19:47 Uhr fanden Passanten einen schwer verletzten Mann auf dem Gehweg in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße / N.-A.-Ostrowski-Straße und informierten via Notruf die Rettungsleitstelle. Der 35-jährige Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Wie es zu den Verletzungen kam ist derzeit noch unklar. Die Prüfungen, ob eine Straftat oder ein Unfall- bzw. /Sturzgeschehen vorlag, sind noch nicht abgeschlossen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kripo in Gera nach Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen geben können. Insbesondere werden die beiden Passanten gesucht, welche den Verletzten fanden und den Notruf wählten. Es handelte sich dabei um einen Mann, welcher in Begleitung einer Frau war.

Hinweise zum Geschehen nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera unter Tel.: (0365) 8234 1465 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Bezugsnummer 0277855/2024). (RK)

