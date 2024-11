Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzungsdelikt

Gera (ots)

Gera: Samstagabend (09.11.2024), nach 23:00 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen in der Kupferstraße in Gera zum Einsatz, nachdem es im häuslichen Milieu zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Mann zum Nachteil seiner 40-jährigen Partnerin gekommen war. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde die 40-Jährige, offenbar mit einem Messer, nicht unerheblich verletzt, sodass sie ins Krankenhaus kam. Den 44-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten vor Ort vorläufig fest. Die Kriminalpolizei nahm in der Folge die Ermittlungen zum Körperverletzungsdelikt auf. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-jährige Tatverdächtige wieder entlassen. (RK)

