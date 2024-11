Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mercedes "aufgebockt"

Gera (ots)

Gera: Trotz Faschingsauftakt am 11.11.2024 war es dem Eigentümer eines Pkw Mercedes heute sicherlich nicht zum Lachen zumute. Denn ohne Räder fand der 30-Jährige heute sein Fahrzeug vor und informierte die Polizei. Das Auto, welches in der Karl-Matthes-Straße abgestellt war, stand dort nunmehr auf Ziegelsteinen aufgebockt. Offenbar machten sich unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende (09.11.2024 - 11.11.2024) an dem Fahrzeug zu schaffen und stahlen die kompletten Räder. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829 - 0) ermittelt nun und sucht nach Zeugen, welche Hinweise dazu geben können. Bezugsnummer 0291191/2024 (RK)

