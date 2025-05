POL-HG: +++Raub in Königstein+++Trickdieb bestehlt Senior+++Vermeintliche Tochter entpuppt sich als Betrügerin+++Fahrraddiebstahl+++Gescheiterter Einbruch+++Gasflasche explodiert+++Verkehrsunfallflucht+++

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Raub einer Armbanduhr,

61462 Königstein im Taunus, Scharderhohlweg, Montag, 19.05.2025, 21:40 Uhr

(Sü) Am Montagabend wurde ein Mann in Königstein ausgeraubt. Gegen 21:40 Uhr befand sich ein 49-Jähriger im Scharderhohlweg in Königstein, als er von zwei unbekannten Personen angegriffen wurde. Während des Angriffs entwendeten die Angreifer die hochwertige Armbanduhr des Mannes. Bei dieser handelte es sich um eine roségoldene Uhr der Marke "Panerai". Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich, ca. 170-175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, dunkle Augen, dunkle Jacke, trug einen schwarzen Motorradhelm

Täter 2:

männlich, ca. 170-175 cm groß, trug ebenfalls einen schwarzen Motorradhelm Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 06174/9266-0 zu melden.

2.Trickdieb bestehlt Senior,

61348 Bad Homburg v.d.Höhe, Friesenstraße, Freitag, 16.05.2025, 10:00 Uhr

(Sü) Am Freitagmorgen ist in Bad Homburg ein Mann Opfer eines Trickdiebes geworden. Gegen 10:00 Uhr klingelte der unbekannte Täter bei dem Geschädigten in der Friesenstraße. Er gab sich als Handwerker aus, welcher die Feuermelder kontrollieren wolle. Nachdem diesem der Zugang zur Wohnung gewährt wurde, entwendete der Dieb das Portemonnaie des Mannes, in welchem sich 500 Euro Bargeld befanden. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte aus der Wohnung. Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 40 Jahre alt, "südosteuropäischer" Phänotyp, schwarze/dunkle Kleidung und einer Kappe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 06172/120-0 zu melden.

3.Vermeintliche Tochter entpuppt sich als Betrügerin, 61273 Wehrheim, Donnerstag, 15.05.2025, 20:00 Uhr bis Freitag, 16.05.2025, 16:00 Uhr

(Sü) Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 16:00 Uhr wurde ein 74-jähriger Mann aus Wehrheim über SMS Opfer eines dreisten Betrugs. Die bislang unbekannten Betrüger, die sich als Tochter des Wehrheimers ausgegeben haben, erbeuteten auf diesem Weg mehrere hundert Euro Bargeld. Bei dieser Betrugsmasche handelt es sich um eine Abwandlung des sogenannten "Enkeltricks". Per SMS oder Messenger-Dienst stellt sich der Betrüger als enger Verwandter wie Sohn, Tochter oder Enkel vor und erklärt, dass das Handy kaputt sei. Anschließend wird dann regelmäßig eine finanzielle Notlage oder eine dringliche Überweisung vorgetäuscht und darum gebeten, diese zu tätigen. So wird das Geld bei der Variante nicht persönlich abgeholt, sondern vom Opfer überwiesen. Da es sich häufig um Echtzeitüberweisungen handelt, kann das Geld in diesen Fällen später nicht mehr zurückgebucht werden, wenn der Betrug erkannt wurde.

Auch in diesem Fall gingen die Täter so vor. Sie baten den Senior, zwei Überweisungen für ihn zu begleichen. Im guten Glauben, seiner Tochter damit zu helfen, überwies er das Geld. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um sich vor dieser Masche zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Rufen Sie die Person an oder vergewissern Sie sich persönlich, ob die Nachricht

tatsächlich von ihr stammt. - Wenn Sie von einer (vermeintlich) bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen, egal ob per Post, E- Mail, Telefon oder Messenger-Dienst

- Lassen Sie sich in keinem Fall unter Druck setzen und zu einer vorschnellen Überweisung verleiten.

- Informieren Sie Ihre Angehörigen über diese Betrugsmasche.

- Falls Sie Opfer geworden sind: Informieren Sie die Polizei und Ihre Bank, um Zahlungen eventuell zu stoppen oder rückgängig zu machen.

4.Diebstahl von Fahrrad,

61348 Bad Homburg v.d.Höhe, Kisseleffstraße, Montag, 12.05.2025, 15:00 Uhr bis Sonntag, 18.05.2025, 14:00 Uhr

(Sü) In Bad Homburg kam es zwischen Montag, 12.05.2025, 15:00 Uhr und Sonntag, 18.05.2025, 14:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Das silberne Herrenrad der Marke "Pegasus", Modell Tecaro Disc, welches in der Tiefgarage der Louisen Arkaden abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, wurde durch einen unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von 660 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

5.Diebstahl eins Pedelecs,

61476 Kronberg im Taunus, Campus Kronberg, Montag, 19.05.2025, 07:10 Uhr bis Montag, 19.05.2025, 10:00 Uhr

(Sü) Ein Langfinger hat sich in den Montagmorgenstunden, zwischen 07:10 Uhr und 10:00 Uhr, in Kronberg, Campus Kronberg, Zutritt in eine Tiefgarage verschafft und dort ein E-Bike gestohlen. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Bike der Marke "KTM", Modell Macina Premium Diamant. Der Wert des erbeuteten Fahrrads liegt bei rund 4400 Euro. Die Polizeistation Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

6.Gescheiterter Einbruch in Kindergarten, 61462 Königstein im Taunus, Heuholweg, Dienstag, 13.05.2025, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 14.05.2025, 06:30 Uhr

(Sü) Vergangene Woche, scheiterten Einbrecher zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Königstein. Die Kriminellen machten sich an der Eingangstür eines Kindergartens im Heuhohlweg zu schaffen, ergriffen jedoch unverrichteter Dinge die Flucht. An der Tür entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174/9266-0 entgegen.

7.Explodierte Gasflasche sorgt für Brand einer Gartenhütte, 61476 Kronberg im Taunus, L3015, Sodener Straße / Stoltzestraße, Montag, 19.05.2025, 15:50 Uhr

(Sü) Am Montagnachmittag ist in Kronberg eine Gasflasche explodiert. Gegen 15:50 Uhr kam es im Bereich der Sodener Straße / Stoltzestraße zu einem Brand einer Gartenhütte, welcher durch eine explodierte Gasflasche entstanden ist. Das dadurch entstandene Feuer griff auf eine nahegelegene Wiese über, konnte aber durch Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Gefahr für Außenstehende gab es nicht. Derzeit ist von einem technischen Defekt auszugehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

8.Verkehrsunfallflucht in Kronberg,

61476 Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, Montag, 19.05.2025, 09:00 Uhr bis Montag, 19.05.2025, 11:00 Uhr

(Sü) Am gestrigen Montag, kam es zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in Kronberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße geparkter weißer BMW beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Fahrerflucht und bittet Zeuginnen und Zeugen sich bei der Polizeistation in Königstein unter der Telefonnummer 06174/9266-0 zu melden.

