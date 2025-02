Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aufbrüche von Snackautomaten - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Im Bereich Oelde sind in den vergangenen Tagen mehrere Snackautomaten aufgebrochen worden.

Am Samstag (22.02.2024, 01.34 Uhr) machten sich Unbekannte an einen Snackautomaten an der Warendorfer Straße zu schaffen und brachen ihn gewaltsam auf.

Auch, sind ein Snackautomat an der Theodor-Naarmann-Straße in derselben Nacht, vermutlich gegen 01.20 Uhr und ein Automat an der Hauptstraße in Lette aufgebrochen worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

