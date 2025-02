POL-WAF: Ennigerloh. Fahranfängerin stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Am Samstag, 22.2.2025, 21.35 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Weststraße in Ahlen an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlich Cannabisgeruch wahr. Der 24-Jährige führte einen Drogenvortest durch, der positiv wahr. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Ahlener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. ...

