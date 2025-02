POL-WAF: Ahlen. Hinweise zu Fahrradfahrer gesucht

Polizei Warendorf

Am Samstag, 21.2.2025 kam es gegen 16.30 Uhr in Ahlen zu Streitigkeiten zwischen einer Autofahrerin und einem unbekannten Fahrradfahrer. Die 58-Jährige befuhr die Winkelstraße und aus der Heinrich-Heine-Straße fuhr der unbekannte Fahrradfahrer ein. Dabei kam es zum Streit wegen der Vorfahrtregelung. Der Unbekannte soll die Frau beleidigt und durch das heruntergelassene Fenster des Autos bespuckt haben. Die Ahlenerin folgte dem Mann bis zur Hammer Straße. Dort hielt die Frau ihr Auto an und stieg aus. Der Mann soll die 58-Jährige erneut beleidigt, dann bedroht, ein weiteres Mal bespuckt und ihr das Fahrrad gegen den Oberkörper gerammt haben. Anschließend fuhr der Unbekannte bis zu der Bäckerei auf der Kapellenstraße, wo er etwas kaufte. Als die informierte Polizei dort eintraf, war der Fahrradfahrer nicht mehr dort.

Der Gesuchte ist geschätzt 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, südländischen Phänotyps, trug eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap auf dem sich ein weißen M befand. Der Mann hatte einen Rucksack dabei und fuhr ein grünes Hollandfahrrad.

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

