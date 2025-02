Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Zwei Snackautomaten aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Samstag, 22.1.2025 zwei Warenautomaten in Vorhelm auf. Der Automat auf der Hauptstraße dürfte gegen 2.47 Uhr angegangen worden sein. Die Tatzeit für den Automaten auf der Ennigerstraße lässt sich nicht enger eingrenzen. Der oder die Täter erbeuteten Geld und E-Zigaretten. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Angaben zu den Automatenaufbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell