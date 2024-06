Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Nachtragsmeldung zur Meldung "Hoher Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle" vom 27.06.2024

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, geriet am Mittwochabend gegen 17:35 Uhr eine Lagerhalle in der Straße Im Gründel in Linkenheim in Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro, die Brandursache war zunächst unklar.

Die Untersuchung des Brandorts sowie die weitergehenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben nun, dass offenbar zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren den Brand verursachten, als sie sich unerlaubt in der Halle aufhielten.

Die Ermittlungen der Polizei im Haus des Jugendrechts dauern weiter an.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell