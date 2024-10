Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: erfolglose Flucht nach Ladendiebstahl, Polizei findet 51jährigen unter einem Fahrzeug

Hamm (ots)

Einen flüchtigen Ladendieb konnten die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte am Samstag, 12. Oktober, 19:30 Uhr stellen. Ein 53jähriger polizeibekannter Hammer hatte zuvor in einem Discount-Markt an der Grünstraße 120 Getränkedosen und andere Nahrungsmittel in einen Einkaufswagen geladen. Er verließ das Ladenlokal mit den Waren, ohne zu bezahlen und flüchtete mitsamt des voll beladenen Einkaufswagen in Richtung Innenstadt. Der Ladendieb versuchte, sich auf seiner Flucht vor der Polizei zu verbergen. Hierzu legte er sich auf dem Gelände eines Autohandels auf der Richard-Wagner-Straße unter ein dort ausgestelltes Fahrzeug. Hier konnte er von der Polizei ausfindig gemacht werden. Auch das Diebesgut wurde aufgefunden und dem Discountmarkt zugeführt. Gegen den 51jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls nebst Hausfriedensbruch eingeleitet. (nue)

