POL-HG: Trickdiebstahl an Seniorin +++ Wohnungseinbrecher am Werk +++ Kellerverschläge aufgebrochen +++ Widerstand geleistet +++ Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Trickdiebstahl an Seniorin,

Friedrichsdorf, Am Felsenkeller, Montag, 19.05.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 19.05.2025, 16:30 Uhr

(Sü) Am Montagnachmittag, 19.05.2025, wurde eine Seniorin in Friedrichsdorf Opfer eines Trickdiebstahls. Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr klingelten zwei unbekannte Täter bei der Dame in der Straße "Am Felsenkeller". Unter dem Vorwand ein Bett kaufen zu wollen, verschafften sich die Betrüger Zutritt in ihr Haus. Hier entwendeten sie unbemerkt eine Goldmünze der Frau im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich die Diebe unerkannt.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 06172/120-0 um Zeugenhinweise.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Fremde in die eigenen vier Wände zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden.

2.Wohnungseinbrecher entwenden hochwertigen Schmuck, Oberursel, Am Hang, Dienstag, 20.05.2025, 15:00 Uhr bis 16:40 Uhr

(Sü) Ein Einfamilienhaus in Oberursel war am Dienstagnachmitttag Ziel von Einbrechern. Zwischen 15:00 Uhr und 16:40 Uhr begaben sich die Unbekannten auf das Grundstück in der Straße "Am Hang". Hier hebelten sie an verschiedenen Fenstern und Türen. Aus dem Haus entwendeten sie diversen Schmuck und Goldmünzen. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Rufnummer 06171/6240-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3.Kellerverschläge aufgebrochen,

Oberursel, Oberhöchststadter Straße, Montag, 19.05.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 20.05.2025, 10:00 Uhr

(Sü) In Oberursel wurden zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr mehrere Kellerverschläge aufgebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Oberhöchststadter Straße. Hier brachen sie mehrere Kellerräume auf und durchwühlten diese. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut, unter welchem sich Münzen sowie Schmuck befanden.

Wer im Zeittraum verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 zu melden.

4.Nach vorangegangener Körperverletzung Widerstand geleistet, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Dienstag, 20.05.2025, 19:40 Uhr

(Sü) Am Dienstabend leistete ein 29-jähriger Mann nach einer vorangegangenen Körperverletzung in der Bad Homburger Louisenstraße Widerstand. Gegen 19.35 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem dortigen Café gerufen, da hier ein Mann randalieren würde. Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife schlug der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann nach den Polizeibeamten und griff diese körperlich an. Er musste daraufhin festgenommen werden. Auch bei seiner Festnahme setzte sich dieser erheblich zur Wehr, indem er nach den Einsatzkräften schlug, trat und sie anspuckte. Der 29-Jährige wurde zur Polizeistation Bad Homburg gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Er muss sich nun wegen mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und des Widerstandes verantworten.

5.Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer, Friedrichsdorf, Wiener Straße/Gärtnerweg, Samstag, 17.05.2025, 20:05 Uhr

(Sü) Am Samstag, 17.05.2025, befuhr ein 13-Jähriger aus Friedrichsdorf gegen 20:05 Uhr mit seinem Mountainbike die Wiener Straße in Friedrichsdorf. An der Kreuzung Wiener Straße/Gärtnerweg habe ein grauer PKW die Vorfahrt des Radfahrers missachtet. Dabei stieß der PKW-Lenker gegen das Hinterrad des Fahrrads, wodurch der 13-Jährige stürzte. Durch den Sturz wurde dieser leicht verletzt. Der graue PKW fuhr im Anschluss einfach davon.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher, bzw. dem grauen PKW machen können.

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0.

