POL-HB: Nr.: 0334 --Heckscheibe an Streifenwagen eingeschlagen--

Bremen (ots)

Während eines Einsatzes am Montagnachmittag in der Neustadt wurde die Heckscheibe eines Streifenwagens eingeschlagen. Die Polizisten nahmen schnell einen 31 Jahre alten Mann fest.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen wurden am Montag gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in den Kirchweg gerufen. Ein 31 Jahre alter Mann behinderte dabei die polizeilichen Maßnahmen und erhielt daraufhin einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Als der Einsatz beendet war und die Polizisten zu ihrem Streifenwagen zurückkehrten, bemerkten sie, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs mit einer Eisenstange eingeschlagen wurde. Ein Zeuge hatte zuvor einen lauten Knall gehört und einen Mann neben dem Streifenwagen stehen sehen, der kurz danach flüchtete. Die genannte Täterbeschreibung passte zu dem Mann, der zuvor einen Platzverweis erhielt. Einsatzkräfte suchten den 31-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf und nahmen in vorläufig fest.

Die Polizisten fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an.

