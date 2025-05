Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0332 --Flüchtende Autofahrerin beschädigt Streifenwagen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Neuenlander Straße Zeit: 19.05.2025, 3:05 Uhr - 6:10 Uhr

In der Nacht zu Montag versuchte eine Autofahrerin in der Neustadt vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Dabei beschädigte sie einen Streifenwagen des Objektschutzes. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen und des Objektschutzes wollten gegen 3:05 Uhr in der Neuenlander Straße ein Fahrzeug kontrollieren, deren Fahrerin zuvor durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Als die Einsatzkräfte an ihr Auto herantraten, legte sie den Gang ein, ließ den Motor ihres Dacias aufheulen und trat auf das Gaspedal und fuhr über die Georg-Wulf-Straße auf die Bundesautobahn 281 in Richtung Bremerhaven. Während ihrer Flucht touchierte sie ein Fahrzeug des Objektschutzes und beschädigte es. Unterwegs fuhr sie in Schlangenlinien und bremste mehrfach die Streifenwagen aus, so dass die Polizisten mehrfach ausweichen mussten. Kurz vor der Ausfahrt Seehausen konnte die Dacia-Fahrerin ausgebremst werden. Die 57 Jahre alte Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Die Fahrerin verhielt sich während der Festnahme psychisch. Da ihr Verhalten auf eine mögliche Erkrankung hinwies, wurde im weiteren Verlauf eine psychiatrische Begutachtung veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell