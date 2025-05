POL-HB: Nr.: 0329--Polizei kontrolliert an Brennpunkten

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 17.5. bis 18.5.25

Mit gezielten Kontrollmaßnahmen ging die Polizei Bremen am Samstag wieder gegen Eigentums- und Gewaltdelikte, Drogenkriminalität sowie Verstöße gegen die Waffenverbotszonen vor. Zivile und uniformierte Einsatzkräfte waren von den frühen Abendstunden bis tief in die Nacht im Bereich der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor im Einsatz. Außerdem führte die Polizei eine Kontrolle gegen Raser und Poser in der Überseestadt durch.

Im Rahmen der Maßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 41 Personen. Dabei wurden mehrere Verkaufseinheiten Drogen sowie Bargeld sichergestellt. Außerdem konnten fünf Bunker mit Drogen, darunter Heroin, Crack und Ecstasy, aufgespürt werden. In der Waffenverbotszone beschlagnahmte die Polizei unter anderem Einhandmesser, die griffbereit mitgeführt wurden. Darüber hinaus wurden mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Sieben Personen erhielten Platzverweise.

Überdies führten Kräfte der Verkehrsbereitschaft in der Samstagnacht eine Schwerpunktmaßnahme gegen Raser und Poser in der Überseestadt am Kommodore-Johnson-Boulevard durch. Während der Kontrolle der auch nachts stark frequentierten Straße wurden weder entsprechende Lärmbelästigungen noch Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Allerdings ahndeten die Polizeikräfte 35 Parkverstöße.

Diese koordinierten Aktionen war Teil der fortlaufenden Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. Die Polizei Bremen wird ihre intensiven Bemühungen auch weiterhin mit gezielten Schwerpunktmaßnahmen fortsetzen.

