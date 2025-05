Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0327--Zeugin beobachtet Einbrecher - Polizei stellt Verdächtigen mit Gartengeräten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 16.5.25, 00.30 Uhr

Ein ungewöhnlicher Anblick mitten in der Nacht in Oslebshausen: Ein Mann auf der Straße mit einer Kettensäge, einer Motorsäge, einem Laubbläser und einer Heckenschere. Dies beobachtete eine wachsame Anwohnerin und alarmierte die Polizei, die einen Tatverdächtigen kurz darauf stellen konnte.

In der Nacht zu Freitag wurde eine Anwohnerin in einem Mehrparteienhaus in der Oslebshauser Heerstraße durch Hebelgeräusche geweckt. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte sie einen Mann, der mit einer Kettensäge, einer Heckenschere und einem Laubbläser vom Gelände einer Sozialeinrichtung kam. Wenig später sah sie, wie er erneut auf die Straße trat, diesmal mit einer Motorsäge in der Hand, und die Straßenseite mit einem E-Scooter wechselte. Dort verschwand er in einem Nachbarhaus in eine Untergeschosswohnung.

Die Zeugin informierte umgehend die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte trafen den mutmaßlichen Täter kurz darauf in der Wohnung an. Das mutmaßliche Diebesgut konnte ebenfalls dort aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller auch gestohlen war. Wo er genau die Gartengeräte entwendet hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell