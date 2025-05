Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0325--Jugendliche prügeln sich in Straßenbahn--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domsheide Zeit: 15.5.25, 17 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gerieten vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren in einer Straßenbahn der Linie 1 in einen handgreiflichen Streit. Drei der Jugendlichen schlugen und traten dabei mehrfach auf einen 16-Jährigen ein.

Der Vorfall ereignete sich während der Fahrt im Bereich der Domsheide. Ein couragierter Fahrgast ging dazwischen, woraufhin sich der 16-Jährige aus der Straßenbahn in Sicherheit bringen konnte. Er erlitt mehrere Verletzungen, darunter Platzwunden am Kopf sowie Hämatome im Gesicht und am Rücken. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen noch in der Straßenbahn am Bahnhof stellen. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen wurden eine griffbereit mitgeführte Schreckschusswaffe, ein Springmesser sowie ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Bei einem der 15-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zudem fünf Schreckschusspatronen, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz, dauern an.

